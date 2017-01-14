Автор: Лариса Марковская

Школьник катался с горки и попал под машину

Опубликовано: 16.01.2017 13:53

Зимние забавы закончились больницей. 10-летний школьник катался с горки и оказался под колесами машины. Несчастный случай произошел на улице Онежская в областном центре. Ледовая горка находится на лесной дороге, водитель просто не успел затормозить. У мальчика переломы обеих ног.

Для предотвращения подобных случаев инспекторы ГИБДД совместно с коммунальной службой зимой ежегодно проводят посыпку опасных горок. Это, как правило, небольшие спуски, ведущие либо на проезжую часть, либо на места парковки автомобилей. Предположить, что там можно кататься, очень сложно. Многое зависит от бдительности родителей. "Пожалуйста, узнавайте, где гуляют ваши дети, где катаются, насколько это безопасно. И помните, если автомобиль появляется в этом месте пускай даже редко, но он может там появиться. Такие места, очень тихие проезды, мы все обследовать не можем, информация о наличии такой горки может поступить только от жителей Иркутска", - сказал Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Сообщить о местоположении опасной горки можно в дежурную часть ГИБДД по телефону 216-387. В этом году песком и гравием засыпали около 30 горок в Иркутске и более 100 по области.

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