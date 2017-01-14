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Автор:
Маргарита Кислицына

Дома 335-й серии продолжают разрушаться

Опубликовано: 13.01.2017 17:56

Изображение Дом, в котором опасно жить. Порядка 200 жилых зданий в Иркутске требуют основательного ремонта. Речь идет о зданиях 335-й серии. Еще при проектировании и строительстве этих домов допустили серьезные ошибки. Теперь жильцы со страхом наблюдают, как на их глазах рушатся стены.

Огромная трещина по всей стене. Прямо в жилой квартире. Разлом появился еще год назад и постоянно растет. Это видно по оборванным меткам, которые хозяева поставили перед новогодними праздниками. Жильцы дома №70 на улице Советская рассказывают: здание с дефектами пугает их уже на протяжении 30 лет. Как показала экспертиза, ошибку совершили еще при строительстве. "Опора под этими осями постоянно осаживается. И вот уже два раза на протяжении всего существования дома, а дому более 30 лет, делали капитальный ремонт", - говорит Игорь Малышев, заместитель председателя жилищного кооператива.

На время реконструкции расселяли целый подъезд. Но через 10 лет здание вновь стало проседать. Таких опасных домов 335-й серии в Иркутске очень много. В одних годы показали ошибки при проектировании и строительстве, в других - использование некачественных материалов. "У нас это были газозольные бетоны, которые позволяли деградировать армирующим элементам, сеткам и так далее. Из-за уличения продуктов коррозии панели просто разламывались, и из-за этого происходили обрушения. Такие факты есть, они были", - сказал Денис Быков, генеральный директор фонда капитального ремонта Иркутской области.

Самое опасное - дома с неполным каркасом. Их в областном центре около 200. Чтобы оценить масштаб проблемы, в областном центре решили создать единую базу информации о домах 335-й серии. Все имеющиеся данные объединит администрация города, фонд капитального ремонта региона, содружество ЖКХ. Решения будут принимать по каждому дому: проводить капремонт, реконструкцию или признавать дом аварийным и сносить. В какую категорию попадет особо опасный дом на Советской, жильцам еще предстоит узнать. За помощью они уже обратились к депутатам и мэру Иркутска.

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