Автор: Виктория Малая

В Иркутске выступят дельфины

Опубликовано: 13.01.2017 17:22

Любознательные, искренние и очень добрые. С уникальным выступлением в Иркутск приехали дельфины. Год назад они уже были в столице Приангарья, и тогда у труппы морских артистов родился малыш. Сейчас он выступает уже наравне со взрослыми и готов показать землякам свои творческие способности.

Иркутянину по рождению Дейсону всего полтора года. Стать звездой ему было предначертано с рождения. Маленький дельфиненок уже умеет прыгать каскад, танцевать и даже петь. Необходимым навыкам его учил не только тренер, но и мама. Опытная артистка Флорида принимает самое активное участие в воспитании подрастающего артиста. А вот папа в этом процессе не участвует - так уж у дельфинов принято. Характер у Дейсона не подарок, но за талант капризы можно и потерпеть. "Характер он взял от обоих родителей. Где-то как мамка, где-то он ведет себя, как папа. Бывает, вредничает, а бывает, мы мягкие и пушистые. Сегодня настроение у меня хорошее, и я сделаю это с интересом, а завтра я не хочу так, я хочу по-другому", - рассказывает Юрий Шут, тренер дельфинов.

Артисты только что вернулись с гастролей в Улан-Баторе и изначально в Иркутск не собирались. "Собирались ехать в Красноярск. Но когда ехали через Иркутск, Дейсон сказал: я же здесь родился, это мои родные края, давайте заедем сюда. Решили заехать и порадовать публику Иркутска этим шоу", - говорит Борис Духанин, руководитель проекта.

Вечную историю о добре и зле под названием "Приключения Питера Пэна и его дельфинов" можно увидеть в иркутском дельфинарии. На этот раз комплекс расположился на верхней набережной.