Автор: Татьяна Алексеева

Михаила Лужнова отстранили от должности

Опубликовано: 13.01.2017 17:14

Кировский районный суд Иркутска временно отстранил от работы заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Михаила Лужнова.

Его обвиняют в преступлении по статье 293 уголовного кодекса "Халатность" после массового отравления метанолом в Приангарье. Пока идет разбирательство, чиновнику назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума. Но пока решение об отстранении Лужнова от работы не вступило в законную силу и может быть обжаловано.