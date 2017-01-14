Михаила Лужнова отстранили от должности

По данным ЦБР (2017.01.14)
Выпуск новостей за 13.01.2017 (51.36)
Кировский районный суд Иркутска временно отстранил от работы заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Михаила Лужнова.
Его обвиняют в преступлении по статье 293 уголовного кодекса "Халатность" после массового отравления метанолом в Приангарье. Пока идет разбирательство, чиновнику назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума. Но пока решение об отстранении Лужнова от работы не вступило в законную силу и может быть обжаловано.