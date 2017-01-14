Автор: Ирина Белогривая

На Приангарье вновь надвигаются морозы

Опубликовано: 13.01.2017 17:13

Морозы наступают. В выходные синоптики прогнозируют очередное похолодание по всей области.

Как сообщает Гидрометцентр, в субботу и воскресенье в регионе пройдет снег. Ветер может усилиться до 8 метров в секунду. Ночью 14 января ожидается -22, -27. При прояснении столбик термометра опуститься до -32. Днем же будет -12, -17 градусов. В ночь на 15 января может похолодать до -33. Днем потеплеет до -14, -19. В северных районах местами до -40.

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