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Автор:
Лариса Марковская

Котельную в Вихоревке начнут готовить к замене оборудования весной

Опубликовано: 13.01.2017 17:09

Изображение Новый министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов поручил соответствующим службам сформировать график подготовительных работ, взять под контроль поставки топлива.

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает: работы на котельной начнут не ранее второй половины марта, после периода пиковых нагрузок. К этому времени с Бийского котельного завода должны привезти два твердотопливных водогрейных котла. До конца января организации "Тепловые сети" выплатит зарплату персоналу котельной за декабрь и выдаст аванс за январь.

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