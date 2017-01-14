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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 13.01.2017 14:34

Изображение Ангарский "Ермак" провел очередную встречу в высшей хоккейной лиге, а иркутская "Байкал-Энергия" готовится к первому в этом году домашнему матчу. Подробности в спортобзоре.

Первый в области. В Ангарске начали тренировать юных биатлонистов. Там открылся специальный центр подготовки. Тренеры говорят, что биатлон всегда привлекал в секции много желающих. Сейчас на занятия ходят более сотни юных спортсменов. Причем основной интерес воспитанники проявляют к стрельбе. При оборудовании зала большое внимание уделяли вопросам безопасности. "Он соответствует для пневматической стрельбы полностью. То есть созданы все технологии. Установлены сендвич-панели, чтобы все пули улавливались, никакого рикошета чтобы не было. То есть по всем последним требованиям, которые у нас в нашем законе есть", - сказал Владислав Арестов, директор лыжно-биатлонного комплекса.

Занятия проводят по индивидуальной программе. Тренеры уверены, что в будущем этот центр станет площадкой для проведения соревнований разного уровня. А юные биатлонисты уже мечтают о медалях.

Ангарский "Ермак" проиграл дома хоккейному клубу "Ижсталь". Несмотря на активное поведение хозяев, поразить ворота соперников им так и не удалось. В результате гости уже в овертайме воспользовались удачным моментом и забили победный гол. Окончательный счет на табло 1:0 в пользу команды из Ижевска. Следующую встречу "оранжевые" проведут на выезде. Соперником станет воскресенский "Химик".

Баскетболисты "Иркута" готовятся к серии домашних игр. Сейчас "черно-оранжевые" находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Год начался для иркутян очень тяжело: с двух подряд гостевых поражений сначала от московского МБА, а затем в Сургуте от "Университета-Югры". За это время в "Иркут" пришли новые игроки. Стан команды Приангарья пополнили Дмитрий Ежов из "Купола-Родники" и Семен Шашков, он защищал цвета "Олимпии" из Словении.

Семен Шашков, игрок БК "Иркут": Смотрел на турнирную таблицу. Не смотрел за играми, но понял, что команда борется за серьезные места. И это было приятно, это было вызовом для меня.

Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут: Не хочу ссылаться на трактовку судей, хотя отдельные моменты все-таки были. Очень много промахов было из-под кольца. Если мы бы забили своим мячи, то и результат был бы другой.

Команда вернется на родной паркет после перерыва 16 января. Соперником подопечных Алексея Лобанова будет баскетбольный клуб "Рязань". Начало в 19.00 во дворце спорта "Труд".

Иркутская "Байкал-Энергия" возвращается на стадион "Труд". В воскресение "бело-синие" принимают ульяновскую "Волгу" - лидера западной группы. В предыдущей встречи ульновцы сыграли в ничью с московским "Динамо". А иркутяне провально съездили в Хабаровск. Начало матча в 13.00 на стадионе "Труд".

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