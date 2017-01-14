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Автор:
Екатерина Лыкова

Старый Новый год отмечают сегодня в России

Опубликовано: 13.01.2017 14:28

Изображение Один из самых противоречивых праздников. Старый Новый год отмечают сегодня в России. Почти 100 лет назад советская власть перешла на григорианский календарь. В 1918 году жители СССР уснули 31 января 1918 года, а проснулись сразу 14 февраля. Такое кардинальное решение приняли на одном из первых заседаний нового правительства, чтобы совпадать с исчислением времени других народов. Но почитатели древнерусских традиций даже спустя век отмечают праздник. Для многих это еще один повод встретиться с родными и друзьями. У старого нового года даже есть свои традиции. Иркутяне поделились своими секретами празднования и рассказали, отмечают ли они Старый Новый год.

- Будем сегодня с друзьями встречаться, гадать будем, гадать принято на Старый Новый год. По старым обычаям моя бабушка всегда отмечала только Старый Новый год.

- Чем нам еще занять себя, у нас каждый день праздник, мы не работаем, почему пропускать-то.

- Традиции всегда нужны, это нужная традиция.

- Отмечаю, но у меня это тройной праздник, у меня у внучки день рождения, 12 лет, Машенька, и у невестки день рождения, плюс Старый Новый год.

- Не будем его отмечать никак, я даже не знал, что сегодня Старый Новый год.

- Сегодня иду в гости к родственникам, устроим небольшой праздничный ужин.

- В кругу семьи, возможно, даже в 12, как обычный Новый год.

- Традиционно шампанское, салатики, подарки. Прочитала очень интересную традицию: нужно за минуту да Нового года, до полуночи очистить мандаринку, положить под елочку, тогда будет много радости в новом году.

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