Автор: Лариса Марковская

Запрет на любительский вылов байкальского омуля бессмыслен

Опубликовано: 13.01.2017 14:27

Так считает министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Чтобы сохранить популяцию эндемика, нужно больше внимания уделять работе рыбоводных комплексов.

"Мы несколько лет подряд не можем начать реализацию проектов по реконструкции заводов на Байкальской природной территории. Деньги есть, а проекты стоят", - заявил Донской. В декабре прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство намерено полностью запретить вылов байкальского омуля на два года с 2017 по 2019 год в целях сохранения этого вида рыбы. Запрет должен был распространиться не только на промышленную добычу омуля, но и на любительское рыболовство. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

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