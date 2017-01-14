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Автор:
Яна Романова

Единовременную выплату начали получать пенсионеры Приангарья

Опубликовано: 13.01.2017 14:25

Изображение 755 тысяч пенсионеров в Иркутской области получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Этот список пополнят, в том числе, и военные пенсионеры. Перечислять деньги начали сегодня и завершат 27 января. Сроки действуют независимо от того, получают ли пенсию через почту или через другую организацию.

"Важно понимать, чтобы получать эту выплату, не нужно абсолютно никаких дополнительных действий совершать: ходить в ПФ, подавать какие-то заявления. Вся информация у ПФ имеется, выплаты будут производиться на основании тех данных, которые содержатся в выплатном деле пенсионера", - отметила Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Иркутской области.

В Пенсионном фонде сообщают, что если по каким-то причинам пенсионер не сможет получить единовременную выплату в январе, будет повторное начисление в следующем месяце. В Иркутской области на доплату заложено почти 4 млрд рублей.

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