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Автор:
Екатерина Лыкова

Сибирские морозы внесли коррективы в работу общественного транспорта

Опубликовано: 10.01.2017 18:52

Изображение В Иркутске шесть троллейбусов вышли на линию с опозданием. Пассажиры сбой ощутили. Некоторые ждали свой маршрут по 35 минут. Особенно не повезло тем, у кого нет альтернативы добраться без пересадок иным транспортом. Например, из микрорайона Юбилейный в центр, троллейбус восьмого маршрута просто замерз. В этот момент на остановке транспорт ждали школьники. В Горэлектротрансе пояснили: к таким низким температурам оказались сегодня не готовы.

Надежда Пильевич, пассажир: 35 минут - это был разрыв между транспортом, для сегодняшнего дня, я считаю, это не просто холодно, это невыносимо холодно, и если бы не киоски, которые были рядом, люди позволили ребенку просто греться там, он однозначно замерз бы. Ноги замерзли, прежде всего, ноги мерзнут, в принципе он был тепло одет.

Павел Астафьев, заместитель директора МУП "Горэлектротранс" по организации работы троллейбусного депо: Температуры низкие, мы предпринимаем меры, которые свыше 30 градусов мороза нам нужно предпринимать, дополнительное введение в ночь водителей маневровых работ, перегонщиков, приобрели две тепловые пушки дополнительно. Перебоя с выпуском троллейбусов не будет.

Тем временем в ближайшие сутки синоптики потепления не обещают. Мороз пока сохранится. Ночью будет до -28 градусов мороза. А в пригороде Иркутска температура опустится даже до -31. Тем не менее, сбоев в работе троллейбусов в Иркутске больше не будет, заверили нашу программу. Все машины обещают заранее прогревать.

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