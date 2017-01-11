Автор: Дарья Матвеева

Сдвинуть с места два трамвая с пассажирами намерена Оксана Кошелева

Опубликовано: 10.01.2017 17:57

Новый мировой рекорд планирует установить иркутянка Оксана Кошелева 21 января на остановке "Волжская". К серьезному шагу спортсменка готовится уже 4 месяца. Для мастера спорта по пауэрлифтингу это не просто очередное достижение. Новым рекордом Оксана Кошелева хочет поддержать и вдохновить тех, кто когда-то получил сильные травмы, потерял возможность двигаться.

Особенность рекорда в том, что все будет происходить в экстремальных условиях - при минусовых температурах. Оксана Кошелева говорит, что до нее этого не делал никто. Иркутянка советовалась со специалистами, они предупредили: сложности есть. Замерзшую технику труднее раскачать и сдвинуть с места. Но спортсменка полна решимости. Для фиксации достижения в столицу Приангарья пригласили судей из книги рекордов России. И чтобы достигнуть успеха, Оксана активно готовится, и не только физически. "Я думаю, что психологическая составляющая в подготовке важна. Потому что физическую форму можно создать, можно ее улучшить, ухудшить, в крайнем случае, но вот моральная сторона этого вопроса занимает львиную долю. Как я это делаю, мне бы не хотелось говорить. Минимум - я не обсуждаю неудачи", - поделилась Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу.

Это не первый рекорд иркутянки. До этого Оксана Кошелева сдвигала с места вертолет, КамАЗ и трамвай. Спортсменка является одной из сильнейших женщин России.

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