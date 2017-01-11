Автор: Виктория Малая

Иркутск готовится к празднику Крещения Господня

Опубликовано: 10.01.2017 17:52

По традиции самую большую иордань строят на заливе Якоби. Именно на это место в христианский праздник верующие приходят уже 17 лет. Здесь бывает больше сотни тысяч человек.

Чтобы все успели окунуться в священные воды и набрать воды, на Якоби прорубят четыре купели и две водоразборные иордани. Также из кусочков льда тут возведут целый комплекс с часовней, звонницами и крестами. Его украсят фигурками ангелов. Работать со льдом сложно, поскольку его толщина уже более полуметра, говорят скульпторы. Кроме того, погодные условия сейчас очень суровые. Поэтому организаторы приглашают помочь им в этом нелегком деле. "В любое время с 11 утра и до позднего вечера, даже есть где переночевать, если что. При себе, главное, теплая одежда и жгучее желание помогать. Приглашаются люди любого возраста и любого творческого сословия", - сказал Вадим Семенов, главный архитектор иордани.

В праздник Крещения служба в храме Александра Невского начнется в 8.00. А через два часа воды залива осветят и можно будет окунаться в прорубь и набрать воды с собой.