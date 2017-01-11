Автор: Клим Куликов

Евгений Иванушкин вновь в "Байкал-Энергии"

Опубликовано: 10.01.2017 17:43

План Янко в действии. Иркутская "Байкал-Энергия" сегодня представила новичков клуба, среди них легендарный хоккеист, любимец болельщиков Евгений Иванушкин. К таким изменениям руководство клуба готовило общественность давно.

Широкая улыбка, легкая седина на висках, но уже в мастерке "Байкал-Энергии". В таком виде предстал перед журналистами семикратный чемпион России и мира Евгений Иванушкин. Сказать, что его ждали в Иркутске, ничего не сказать. Сам Евгений признается, что все 13 лет был на связи с командой из Приангарья. "Переговоры велись, как только я ушел. Если честно, то последние переговоры велись на протяжении двух лет. Как-то до логического завершения не доходили", - говорит Евгений Иванушкин, игрок ХК " Байкал-Энергия".

Помимо Иванушкина, в "Байкал-Энергию" пришли Никита Юрлов из "Сибсельмаша", он уже сыграл несколько матчей за "бело-синих", и Руслан Тремаскин из нижегородского "Старта", он уже успел отличиться: забил в ворота "СКА-Нефтяника". "То, что пригласили, надо показывать, доказывать, что ты достоин. Хочется выиграть медали. Их у меня еще в коллекции нет, я только иду к этому", - сказал Руслан Тремаскин, игрок ХК "Байкал-Энергия".

Главная задача - медали, говорят в клубе. Отсюда нужны изменения. Сейчас в "Байкал-Энергии" меняется философия, и эти трансферы тому подтверждение. В ближайших матчах команда будет иной. "Сейчас мы меняем игру в связи с приходом ребят. В связи с тем, что ребята, которые были, направить в другое русло и найти какой-то новый рисунок, видоизменить его", - сообщил Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Автор перемен в клубе - Владимир Янко. Из-за этих изменений Иркутск разбился на два лагеря. Ситуация обострилась поле ухода любимцев публики Насонова, Логинова и Голубкова. Но эти люди не хотели работать, а за Иванушкиным молодые хоккеисты побегут вперед. "Учиться надо, а не у кого было. Понимаете. Те люди, которые были в команде, те люди, которые возомнили о себе что-то, они в масштабах мирового хоккея и в моем лице - думайте обо мне все, что угодно, но я не могу сам себе планку понизить - они для меня никто", - заявил Владимир Янко, спортивный директор ХК "Байкал-Энергия".

Обновленную команду болельщики увидят в ближайшее воскресенье на домашнем льду. Соперником будет лидер "Запада" - ульяновская "Волга".