Автор: Альфия Еремеева

В 9-й школе Иркутска возобновили занятия

Опубликовано: 10.01.2017 17:27

Три месяца ученики посещали соседние заведения. В это время в здании по улице Иосифа Уткина шла работа. Главные изменения на первый взгляд незаметны, но они крайне важны для безопасности школьников.

Изменения в интерьере внимания не привлекают и на учебный процесс не влияют. Но задачу они выполняют серьезную. Стальные тросы укрепили каркас здания. Поработали специалисты и над фундаментом. Здание строили еще в 30-х годах прошлого века. В этом году школа отметит 80-летний юбилей. К торжественной дате серьезные погрешности устранили. Но капитальный ремонт неизбежен. "Проектно-сметная документация будет сделана в 2017 году. А в 2018 году мы стоим в плане уже на настоящий капитальный ремонт. При проектно-сметной документации будут учитывать требования СанПиН, потому что это важно. Потом на какое количество детей должна быть рассчитана школа, учитывая, что мы должны переходить на односменное обучение", - говорит Антонина Семенюк, директор школы №9 г.Иркутска.

В новых же школах все эти требования уже учтены. Так, новое здание 64-й - это на улице Гидростроителей - будет заметно отличаться от других в городе. Она более светлая и просторная. Сюда уже в сентябре переедет часть школьников - пристрой рассчитан на 550 мест. Пока же ученики ютятся в старом здании. "На сегодняшний день там завершены все работы, связанные с бетонированием и каменной кладкой. Сегодня практически завершено закрытие контура. Я думаю, в ближайший месяц запустят отопление и приступят к отделке внутренней", - сообщил Илья Кручинин, начальник МКУ "УКС г.Иркутска".

А вот ученикам 19-й школы переезда ждать еще долго. Проект их нового учебного заведения пока проходит экспертизу. До конца января специалисты дадут заключение. Затем документы отправят на включение в федеральную программу. Строительство по плану начнут во втором квартале этого года. Пока же место будущей школы огорожено от посторонних.