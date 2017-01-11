Автор: Марина Беклемишева

Ответственность за жестокое обращение с животными могут ужесточить

Опубликовано: 10.01.2017 17:15

Министерство природы России направило проект поправок в закон "Об ответственном обращении с животными" на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

На сайте ведомства сообщают: "Документ определяет правовые основы государственной политики в области обращения с животными". Поправки устанавливают также и отдельные требования при обращении с различными группами животных: тех, что используют в культурно-зрелищных мероприятиях, служебными, экспериментальными, сельскохозяйственными и другими. Для регистрации питомцев чиновники предлагают создать госреестр. Как отметил глава Минприроды Сергей Донской, проект закона устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными, проведение боев, пропаганду и призывы антигуманного отношения к животным. Если документ примут, в действие поправки вступят 1 января 2018 года.

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