Автор: Алексей Келэвро

Живодера, который убил бездомную собаку, задержали

Опубликовано: 10.01.2017 17:11

Им оказался 45-летний житель поселка Большой луг Шелеховского района. Сейчас с ним работают следователи. Задержанный раскаялся и рассказал, что толкнуло его на жестокий поступок.

"Получилось так. Собака меня укусила с 31 на 1 число. А 3-го я на работу приехал, увидел ее и все", - говорит задержанный. Его рассказ совсем не похож на исповедь человека, который раскаялся. Говорит, основным мотивом была месть. Выследил, подманил и расправился с бездомной собакой. Со слов мужчины, после жестокой расправы он спрятал труп в мешок и выбросил в мусорный бак. Однако факты упрямо говорят об обратном. Следователи нашли останки животного. Оказалось, после расправы собака стала обедом для мужчины. Он не отрицает, что сознательно пошел на убийство и даже раскаивается, ссылаясь на алкогольное опьянение. Кстати, в прошлом 45-летний житель Шелеховского района был осужден за убийство. "Ранее имел проблемы с законом и был осужден на реальный срок лишения свободы в 1993 году за умышленное убийство", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным случаям. Этим делом занялся следственный комитет. Предстоит выяснить истинные мотивы жестокой расправы над животным. Это и станет определяющим в вынесении приговора.