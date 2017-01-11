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Автор:
Алексей Келэвро

Живодера, который убил бездомную собаку, задержали

Опубликовано: 10.01.2017 17:11

Изображение Им оказался 45-летний житель поселка Большой луг Шелеховского района. Сейчас с ним работают следователи. Задержанный раскаялся и рассказал, что толкнуло его на жестокий поступок.

"Получилось так. Собака меня укусила с 31 на 1 число. А 3-го я на работу приехал, увидел ее и все", - говорит задержанный. Его рассказ совсем не похож на исповедь человека, который раскаялся. Говорит, основным мотивом была месть. Выследил, подманил и расправился с бездомной собакой. Со слов мужчины, после жестокой расправы он спрятал труп в мешок и выбросил в мусорный бак. Однако факты упрямо говорят об обратном. Следователи нашли останки животного. Оказалось, после расправы собака стала обедом для мужчины. Он не отрицает, что сознательно пошел на убийство и даже раскаивается, ссылаясь на алкогольное опьянение. Кстати, в прошлом 45-летний житель Шелеховского района был осужден за убийство. "Ранее имел проблемы с законом и был осужден на реальный срок лишения свободы в 1993 году за умышленное убийство", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным случаям. Этим делом занялся следственный комитет. Предстоит выяснить истинные мотивы жестокой расправы над животным. Это и станет определяющим в вынесении приговора.

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Живодера, который убил бездомную собаку, задержали
Анонимный посетитель 10 января 2017 г., 20:46
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65402
 
Анонимный посетитель 10 января 2017 г., 20:46
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Николай писал(а):
В роже этого ублюдка человеческого крайне мало. Взрослого человека, или даже ребенка он убьет с такой же легкостью, как безобидного пса. И таких репликантов у нас по всей стране все больше. Жаль, закон не позволяет их отстреливать. Ведь даже лишение свободы обратно в людей их не превратит. О каком гуманизме мы все время говорим?..
 
Анонимный посетитель 10 января 2017 г., 23:36
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Саныч писал(а):
На кол суку, другим в науку.
 
Анонимный посетитель 11 января 2017 г., 05:16
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Собакоед писал(а):
Укусила - получила пизды х*ли...
Псину какую-то ссаную замочил, и чё ? в новостях об этом писать, бред -_-
 
Анонимный посетитель 11 января 2017 г., 05:40
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Sakute писал(а):
Администрацию к ответственности за то, что бездомная собака напала на человека.
 
Анонимный посетитель 11 января 2017 г., 10:03
 
Сообщений: 51986
Регистрация: 01.01.2010

Тамарачка писал(а):
Человека из-за какойто бездомной суки судить, очнитесь люди!
 
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