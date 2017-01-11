Автор: Клим Куликов

Иркутск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею с мячом среди девушек

Опубликовано: 10.01.2017 14:29

Чуть больше месяца осталось до старта чемпионата мира по хоккею с мячом среди девушек. В областном правительстве прошло первое заседание организационного комитета. Председатель - губернатор Иркутской области - рассказал, что уже решены вопросы с размещением сборных команд и их досугом в столице Приангарья, также разработана эмблема и сверстан календарь игр.

"Мы провели успешную работу по выделению средств из федерального бюджета. Ведется работа по привлечению внебюджетных средств. Сейчас наша главная задача - еще раз посмотреть, чего не хватает для проведения соревнований на высочайшем уровне", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Женский чемпионат мира стартует 22 февраля. В нем примут участие сборные команды России, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции и Китая.

Изображения новости