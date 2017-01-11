Автор: Клим Куликов

Баскетболисты "Иркута" потерпели второе поражение в этом году

Опубликовано: 10.01.2017 14:28

Минувшим вечером иркутяне играли в Сургуте с командой "Университет-Югра", которая занимает вторую строчку турнирной таблицы.

Первая четверть закончилась в ничью - 20:20.Второй отрезок гости и вовсе выиграли "+3". Но после хозяева устроили навал на кольцо "Иркута". Сначала "Югра" выиграла третью четверть, а в четвертой довела матч до победы - 71:79. После этого поражения "черно-оранжевые" спустились на четвертую строчку, а "Югра", напротив, возглавила список команд Суперлиги-1.

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