Автор: Маргарита Кислицына

В Иркутском контактном зоопарке родился ягненок

Опубликовано: 10.01.2017 14:27

Морозко под Рождество. В Иркутском контактном зоопарке на свет появился новый питомец - ягненок с редким черным окрасом. С ним и с родителями новорожденного познакомилась съемочная группа программы "Новости".

Ягненок родился в рождественскую ночь, на две недели раньше срока, но по-сибирски крепким и развитым. Обнаружили нового питомца во время утреннего обхода. "Поскольку было достаточно прохладно для рождения, назвали мы его Морозко. От мамы, конечно же, сразу забрали, она успела его облизать, но, тем не менее, для него было достаточно холодно на улице", - рассказала Алла Тишкович, ветеринар Иркутского контактного зоопарка.

Функции родителей на себя взяли сотрудники контактного зоопарка. Кормят новорожденного, как и детей, из бутылочки. Кушает Морозко 5-6 раз в день. В одной порции 250 миллилитров обычного коровьего молока. Вскоре в рацион новорожденного включат сено и овес.

Вес взрослых баранов достигает 70 килограммов. Это уже второй ягненок, который появился на свет в контактном зоопарке Иркутска. Родители - двухлетние Бяша и Бараш. Среди любимых лакомств животных - символ нового года. Использованные живые ели иркутянам предлагают не выбрасывать, а принести в зоопарк. Для коз, баранов и даже кроликов еловые ветви - настоящий кладезь полезных веществ, который поможет укрепить иммунитет в суровые морозы. "Там витамины. Больше всего, конечно, витамина С, который долго не хранится. И, естественно, животные нуждаются в нем. Они очень радуются зеленым веточкам, потому что сейчас все корма практически уже сухие", - сообщила Наталья Скребкова, экскурсовод Иркутского контактного зоопарка.

Оставшиеся ветки измельчают и используют в качестве подстилки. Акцию по сбору использованных живых елок в контактном зоопарке проводят ежегодно. Вечнозеленые растения и в этот раз могут украсить праздничный стол животных зоопарка.