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Автор:
Ирина Белогривая

О том, куда можно пойти в новогодние праздники

Опубликовано: 30.12.2016 15:23

Изображение Как и где можно провести с пользой эти новогодние праздники, вы можете узнать из нашей подборки самых интересных мероприятий и мест отдыха.

Лучший отдых для организма активный. Всего один час прогулки по хвойному лесу принесет вам огромную пользу. В этом единодушны и психологи, и врачи. Так что встаем с диванов, отрываемся от салатов и телевизора - и вперед на воздух!

Если есть возможность, конечно, отправляйтесь за город. Но совершить прогулки на свежем воздухе можно и в Иркутске: курорт "Ангара", роща "Звездочка", парки в Академгородке и Ново-Ленино. А еще прямо в черте города горнолыжные комплексы, роликодром, горки и многочисленные катки. Их, кстати, в этом году залили более полусотни.

Катание на коньках отлично развивает мышцы ног, спины, живота, суставов и связок. Воспитывает чувство равновесия. Кстати, многие звезды спорта начинали именно с коньков, потому что родители считали это занятие отличной закалкой.

Иркутские кинотеатры на каникулах будут крутить пять новогодних лент. А в "Художественном" музее со 2 по 8 января можно будет посмотреть на произведения искусства абсолютно бесплатно.

Для любителей животных 8 января в Иркутске пройдет зимняя выставка редких пород кошек. Городские театры подготовили для своих маленьких гостей новогодние сказки. Шесть спектаклей на выбор.

На главной новогодней площадке - в сквере имени графа Сперанского - 31 декабря в 23.00 начнется развлекательная программа, в час ночи в небо полетят праздничные салюты. А 7 января в 14.00 здесь будут праздновать Рождество. До 6 января работает резиденция Деда Мороза. Каждый ребенок сможет рассказать зимнему волшебнику стишок и получить подарок. Также там будут проходить каждый день интерактивные игры. Главное не сидеть на одном месте. И тогда каникулы точно запомнятся.

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