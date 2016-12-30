Автор: Клим Куликов

О плюсах и минусах в спортивной сфере

Опубликовано: 30.12.2016 15:22

Минувший год не был богат на спортивные события, проходившие в Иркутске. Но спортсмены Приангарья были на ведущих ролях как в России, так и в мире. Но в самом регионе были и печальные спортивные новости.

2016 год начался с завоевания иркутской "Байкал-Энергией" серебра розыгрыша суперлиги по хоккею с мячом. Впервые за 18 лет. Финальная игра проходила в Иркутске, но, к сожалению, иркутяне уступили красноярскому "Енисею" - 5:1. Еще одной победой иркутян в хоккее с мячом можно считать успешное выступление вратаря "бело-синих" на чемпионате мира в Ульяновске, где главная команда страны заняла первое место.

Самым провальным видом спорта в Приангарье можно считать футбол. В этом году Иркутск осталось без большого футбола. Еще в начале года команда играла в футбольной национальной лиге и была там отнюдь не мальчиками для битья. Вся страна следила за судьбой команды, которая потрепала нервы московскому ЦСКА на Кубке России. А она тихо умирала. Кое-как "Байкал" доиграл до конца сезона, иркутяне могли сняться и раньше, но тогда Иркутск лишили профессионального статуса и на игре можно было ставить крест. На смену "Байкалу" пришел "Зенит". Как он играет, нет смысла говорить. Второй дивизион, последнее место на "Востоке".

Потом была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Приангарье представляли четыре человека: пловец Андрей Брянский, ангарчанка Екатерина Букина (она представляла регион в соревнованиях по женской борьбе), братчанка Ирина Долгова в дзюдо и уроженка Тулуна в женской борьбе Наталья Воробьева. Лучше всех выступила как раз последняя. У Воробьевой серебро. Так же хорошо выступила Екатерина Букина, она привезла из Бразилии бронзу. Ничего не выиграли Брянский и Долгова, но не стоит забывать, что эти спортсмены очень молоды и их Олимпиады еще впереди.

Огромный плюс в спорте Приангарья - это победа девушек хоккейного рекорда в Кубке мира. И, что отрадно, это произошло в канун чемпионата мира среди девушек, который пройдет в Иркутске. Так что здесь две победы иркутского спорта.

В конце года вновь о себе заявил пловец Алексей Брянский. Иркутянин выиграл четыре злотых медали в составе сборной страны на чемпионате мира в Канаде. Таких результатов водные виды спорта Приангарья не видели никогда.

Если сравнивать этот год и прошлый, то тут большой минус иркутскому спорту. Потому что последнее время Иркутск был известен большими спортивными событиями, такими как Кубок Дэвиса или Российско-китайские игры.