Автор: Анастасия Байдракова

2017-й - год для смелых

Опубликовано: 30.12.2016 15:22

Астрологи говорят, что наступающий 2017-й - год для смелых. А еще это год начала новых проектов, откровений и открытий. Петух благоволит тем, кто готов творить, пробовать и не бояться нового. При этом смелость нужна и чтобы признать какие-то новые истины, быть честным как с другими, так и с собой.

Нумерологи добавляют: особенно знаковый этот год для тех, у кого в дате рождения есть семерка. Еще важно будет услышать своих близких. Это поможет разрешить противоречия, в том числе в личных отношениях. "Именно для личных отношений этот год колоссально важен. В этот год можно услышать, в этот год можно увидеть, в этот год можно разрешить и, возможно, расстаться, если пришло время. Мягко расстаться и начать новую жизнь. Новую счастливую жизнь каждому уже на своей дороге", - сказала Елена Комиссарова, нумеролог.

Однако перемены нравятся не всем. Если вы к ним не готовы, притормозите. Лучше использовать этот год для саморазвития, учиться новому и стремиться к лучшему.

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