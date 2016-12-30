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Автор:
Татьяна Алексеева

"Простые герои"

Опубликовано: 30.12.2016 15:21

Изображение Добрые люди окружают нас. В этом убедились мы вместе с нашими телезрителями в уходящем году. О тех, кто спасает других, помогает слабым, приходит на помощь в самую трудную минуту, мы сняли десятки сюжетов. Какие же они, простые герои?

Иркутские герои - скромные. Очень часто нам никак не удавалось уговорить их на интервью. Поэтому о подвигах узнавали зачастую случайно. Молниеносная реакция ангарчанина Вячеслава Германова помогла спасти жизни двум мальчикам. Мужчина бросился в Китой, как только заметил, что дети начали тонуть. "Бросился в воду за ними. Одного схватил за руку, швырнул назад. А второй уже плыл под водой, торчала одна рука. Я за нее схватился и поднял вверх его. Сам ушел под воду. Думал, дно есть. Дна не оказалось", - рассказал Вячеслав Германов, житель г.Ангарска.

А вот Никита Кобызев придерживается расписания совершать подвиг раз в месяц. Он регулярно сдает кровь для помощи другим людям. В свои 28 Никита - почетный донор России. "Моя кровь, я уверен, кому-то поможет. Может, даже вылечит", - признался Никита Кобызев, почетный донор России.

Встать перед не по годам серьезным мужским выбором пришлось семилетнему Кириллу Матвееву. Огромный цепной пес напал на играющих детей. Кирилл собственной грудью закрыл от разъяренного животного соседскую девочку. "Я девочку спас специально, чтобы она не пострадала. Спас и все", - сказал Кирилл Матвеев.

Волонтеры из Ангарска заботятся о тех больных, когда врачи уже бессильны. Стараниями волонтеров в одной из больниц Ангарска появился хоспис - две палаты по пять коек для онкобольных. Неравнодушные люди собирают медикаменты и средства для ухода за подопечными. "В каждой семье я прихожу и вижу, чем я могу им помочь. Но это потому, что я уже пять лет в этом работаю", - говорит Жанна Плотникова, волонтер.

Капитан корабля Тимофей Марков первым пришел на помощь горящему катеру. Он спас от гибели двух человек. С риском для собственной жизни капитан и его команда помогли тем, кто терпел бедствие.

А этот отважный семилетний мальчишка спас брата и сестру из горящего дома. Когда начался пожар, он выбил окно, позвал на помощь соседей и вытащил малышей. "Я был в комнате в нашей. Потом услышал что-то стреляет: туф, туф. Захожу в зал, а там все горит. И двери все были заперты, и я решил окно разбить. И потом вылез через окно и позвал соседей. Потом я подал их", - рассказал Антон Родин.

Наши герои - добрые и отзывчивые. И верят, что простых героев и неравнодушных к чужой беде людей станет в 2017-м больше.

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