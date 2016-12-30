Автор: Виктория Малая

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 30.12.2016 15:20

Помогали нам удивлять и создавать интересные новости наши телезрители. Да, именно вы присылали нам необычные и порой шокирующие фото- и видеоматериалы. И спасибо вам за это. Подборка самых запомнившихся материалов в следующем материале.

Суровой зимой на берегу ледяного озера в купальниках. Молодые люди устроили фотосессию прямо на берегу замерзшего Байкала. Юноши и девушки словно призывали поскорей растопить лед и дать старт весне.

Весна, конечно же, пришла. Но вместе со снегом и льдом, в городах области традиционно растаяли дороги. На улицах Усть-Илимска появились символичные могилы. И в Шелехове жители "похоронили" дорогу, украсив ямы на городских магистралях искусственными цветами.

Всего неожиданного и не перечесть. Наши креативные земляки выгуливали на улицах утюги и микроволновые печи, перевозили детей на крыше автомобилей, ловили верблюдов в сибирской тайге и прилетали в магазин на вертолетах.

Но больше всего под конец года удивила и шокировала депутат шелеховской думы и директор МУП "Бытовые и ритуальные услуги". На рабочем месте на фоне памятников и гробов Анастасия Мякина устроила физкультурную пятиминутку. Видео, которое депутат выложила в социальную сеть, в одночасье сделало ее популярной и... оставило без работы.

Все эти интересные моменты мы узнали благодаря вам, наши телезрители. И хочется, чтобы и в следующем году сотрудничество было таким же плодотворным. Чтобы креатив и тяга к приключениям не иссякали, но никак не отражались на жизни и здоровье участвующих и наблюдателей.