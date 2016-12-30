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Автор:
Альфия Еремеева

Давайте будем беречь наш Байкал

Опубликовано: 30.12.2016 15:19

Изображение В нашем Байкале хранится четверть всех мировых запасов воды. И они под угрозой. Под угрозой исчезновения и омуль, который обитает только в Байкале. В уходящем 2016-м общественники и ученые начали бить во все колокола. Байкал болен, и мы можем его потерять. Понятно, что не прямо завтра, но начало уничтожения нашего священного озера положено. Помочь Байкалу выжить можем мы с вами.

"Байкал без омуля уже не Байкал. Его сначала БЦБК травил. Потом беспорядочная рыбалка. Рыбе деваться некуда, омуль весь вычерпали", - сетует Валерий Бычков, рыбак.

Байкал без омуля представить невозможно. Об этой рыбе говорится в легендах и сказаниях о великом озере. В наше время омуль - пропитание для многих животных и любимое лакомство туристов и местных жителей. "Мы живем здесь, на берегу, как не поймать рыбки. Просит тот же ребенок. Если они привыкли у нас к рыбе этой. Мне из Иркутска внучка звонит: деда, приезжай, привези маленько омуля", - делится Сергей Коренев, рыбак.

Но в последние годы, по заверениям ученых, количество омуля стремительно сокращается. Из-за масштабного вылова, главным образом браконьерского. Росрыболовство намерено ввести полный запрет на вылов байкальского омуля в ближайшие три года. Исключение сделают для ученых-исследователей.

Внимание общественников и к берегам Байкала. "Заповедное Прибайкалье" разрабатывает программу о полном запрете внедорожников на территории Ольхона. В этом году активисты уже попробовали защитить самый известный уголок заповедной зоны - Сарайский пляж. Результат ощутили уже по окончанию туристического сезона. На побережье вновь укоренились редкие растения. А на пляж стали наведываться белки и бурундуки. "Стало тише, стало чище, стало действительно понятнее, что это кусочек природы. И что сюда человек приезжает отдыхать, а не так бурно тиражировать городскую жизнь на Сарайское побережье", - говорит Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Гораздо больше беспокойства вызывает вода. Огромное пятно появилось в районе Максимихи, это республика Бурятия. Многие посчитали, что так проявляется спирогира. Из-за нее же погибли байкальские губки. Они почти полностью уничтожены около Листвянки. Главным источником зеленых водорослей экологи называют моющие средства с фосфатами. "В Европе фосфорнокислые соединения давно находятся под запретом. Крупнейшие мировые производители успешно используют безопасные рецептуры. У нас же до сих пор работают по старинке. Нужно всего лишь внести небольшое изменение в один из документов, который утверждается комиссией таможенного союза", - объясняет Сергей Иванов, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

2017-й - год экологии. Значит, будем надеяться: Байкал без внимания не оставят. А еще давайте, мы, жители Иркутской области, начнем с себя, будем беречь наш Байкал.

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