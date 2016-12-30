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Автор:
Маргарита Кислицына

"Время денег"

Опубликовано: 30.12.2016 15:18

Изображение Шторм на корабле в штиль превращаться не собирался, но в декабре пусть совсем маленькие финансовые чудеса все же начали происходить. Итоги 2016-го в нашей традиционной рубрике "Время денег".

Январь стал одним из самых провальных месяцев в истории российской валюты. Стоимость рубля рухнула с 69 до 83. Аналитики констатировали: экономика окончательно попала в рабство от политики и стоимости нефти. 2016-й экономисты прозвали годом "плохих ожиданий". "Начиная с января, все чего-то ждали, причем ждали негативного. Падение нефти, падение доллара, выборов, негатива после выборов, падения ставок и так далее. Даже сейчас, в декабре, все думают, что будет со ставками. Каждый оправдывал это: у нас были эти ожидания, вот они и сбылись. Очень плохо, что, наверное, вся экономика была нацелена на негатив. То есть мы, скорее, не развивали какие-то стратегические вещи, скорее, боролись с негативом", - считает Надежда Грошева, доктор экономических наук.

Центробанк посоветовал россиянам: копите деньги на "черный" день. Люди прислушались. По данным исследования академии народного хозяйства, жители сильно подзатянули пояса. Более половины сократили свои расходы на отпуск за границей, развлечения и даже продукты.

К весне притязания к рублю оттаяли. Но бензин и дизтопливо подорожали. Повысились акцизы на ГСМ. Подорожали масло, маргарин, сметана. А гречка и вовсе для многих стала деликатесом.

К лету 2016-го подошли с некоторым затишьем. По всем валютно-экономическим фронтам, что даже пугало. В нагрузку национальной валюте в Госдуме приняли решение повысить минимальный размер оплаты труда на 21%. То есть до 7,5 тысяч.

Крепчать и расти рубль начал к осени, опережая по темпам большинство валют стран с развивающейся экономикой. Небольшими шажками, через ступеньку, спотыкаясь, курс установился в районе 64-62 рублей за доллар. Спасибо нефти.

К концу года стоимость одного барреля черного золота поднялась до обнадеживающих 55 долларов. А холодный декабрь стал для рубля месяцем теплого обновления. Были взяты рубежи полуторагодовых максимумов - рубль сумел спуститься к отметке 60 за доллар и 63 за евро. И с такими цифрами переступать в следующий финансовый год обнадеживающе приятно.

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