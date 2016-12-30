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Автор:
Лариса Марковская

Что запомнилось иркутянам в уходящем году

Опубликовано: 30.12.2016 15:18

Изображение А что происходило в Иркутске за этот год? Мы сделали подборку по месяцам и ориентировались на то, о чем говорили и что вспоминали иркутяне.

После зимних каникул мы быстро пришли в чувство. Взбодрились!!! Январь 2016-го встретил морозами. В Иркутске было ниже тридцати пяти. Сады и школы не работали. А в короткие моменты уличных пробежек иркутяне вспоминали, что все средства для согрева хороши.

- Холодно! Одеваемся, как капуста: семь кофт, пять штанов, ну и куча всяких шарфов.

- А вот видите, пластыри, чтобы щеки не мерзли.

Школьные завтраки останутся прежними в цене. 51 рубль - не более! Заявил мэр Иркутска. И сам поехал по городским школам. "Мы сегодня сами приехали с коллегами без подготовки, можно сказать, внезапно", - сообщил Дмитрий Бердников. Рекомендации по питанию в столовых учли и внесли коррективы в меню.

Собачники России в марте были возмущены поведением коллеги из Иркутска. В съемном коттедже женщина поселилась вместе с несколькими десятками собак и кошек. Гигиена в чужом доме - пустые хлопоты, решила заводчица. Выселить собачий питомник удалось только ????

Марк Шагал "дошагал" до Иркутска. В апреле ценители искусства любовались наследием великого авангардиста, начиная от сотворения мира до революции, I и II Мировых войн. "Все мои работы - отражение того, что я видел под нашим небом", - говорил художник.

Вопрос о судьбе 19-й школы Иркутска решили в мае. Земельный участок передали в муниципальную собственность. Работы начали. Власти пообещали: в 2018-м дети Академгородка пойдут в новую школу. Построят ее по аналогу той, что возводят в микрорайоне Эволюция.

День рождения Иркутска по традиции проходил ярко и зрелищно в первый месяц лета. Массовое костюмированное шествие в шестой раз объединило иркутян и пронеслось по городским улицам. К 355-летию Иркутск преобразился. 11 новых парков и скверов украсили городской вид. А площадь Кирова получила новое имя - графа Михаила Сперанского.

Июль 2016-го запомнится нам туманной дымкой лесных пожаров и горящих торфяников. А еще затяжными ливнями. Самые большие лужи стали площадкой для экстремальных видов спорта. Вейкбордисты рассекали, уцепившись за трос, привязанный к машине. Поражали находчивостью и безрассудством не только прохожих Иркутска, но сотни тысяч пользователей соцсетей.

Потопы продолжились и в июле. Обильные осадки были не только за окном, но и в квартирах. В частном секторе от порывов стихии падали деревья. В огромных лужах утопала техника. Спасатели работали в усиленном режиме.

Новую схему движения изучали иркутяне в сентябре. Старокузьмихинскую развязку открыли после реконструкции. Благодаря новой схеме снизился риск аварий, а пропускная способность увеличилась в разы.

Иркутский транспорт усиленно проверяют. На техническое состояние. Также смотрят, кто за рулем. Меры вызваны чередой страшных аварий. Проверки в центре Иркутска показали: правила дорожного движения нарушает каждый второй водитель.

Праздник к нам приходит. В ноябре дух Нового года почувствовали иркутяне. Главный Дед Мороз России из Великого Устюга приехал в областной центр. Посетил детские дома, встретился с горожанами и пожелал быть внимательнее друг к другу. "Потому что какой бы здоровый, сильный и состоятельный не был внучок или внучка, порой так не хватает простого человеческого тепла и внимания", - сказал Дед Мороз.

В предновогодние хлопоты мы все погрузились в декабре. Завершить дела уходящего года, купить подарки, угощения, выполнить то, что обещали самим себе и близким. Чтобы начинать с чистого листа. Писать нашу историю 2017-го.

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