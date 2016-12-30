Автор: Яна Романова

Политические итоги

Опубликовано: 30.12.2016 15:17

Политические итоги 2016-го решили подвести несколько необычно. Решили рассказать о происходящем сюжетом-цитатником.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Никакой нормальный хозяин не пригласит к себе домой гостей, если у него не прибрано, валяется мусор и дурно пахнет. Да и гости себя вести будут соответственно: больше не приедут и другим еще расскажут.

Сергей Левченко на правах хозяина в этом году радел за Иркутскую область. По традиции в начале 2016-го в ежегодном послании обозначил основные направления госполитики. Если кратко, то "в управлении – открытость, в развитии – конкретность, в расходах – экономность, в политике – честность".

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: Круто! Что я могу сказать.

Дело было в июне. Медведев на Иркутском авиазаводе наблюдал за первой выкаткой самолета МС-21. Он сделан в России. Это первый масштабный проект в гражданской авиации. Тогда пассажирский самолет назвали победой авиастроителей. Власти сделали все ставки на успех большого проекта на авиазаводе в Иркутске.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: И какие бы волнения не случались, это место иркутянами намоленное.

Вот то самое "намоленное" место - Центральный рынок Иркутска. Покупатель - мэр города Дмитрий Бердников. Взгляд, так сказать, изнутри. Итог: работы еще много - коротко и ясно.

Владимир Путин, президент РФ: Возможно, но нецелесообразно.

Путин сказал, как отрезал. Каверзный вопрос о возможности досрочных выборов встретил не менее каверзным: "Досрочные выборы - в какой стране?". А потом дал понять 2016-й открыл новый избирательный цикл, который закончится, скорее всего, лишь в марте 2018 года.

Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области: Мы должны сделать все, чтобы мы успели. И я точно могу сказать, что мы успеем.

Брилка говорит о проекте, который станет новой визитной карточкой не только Качугского района и поселка Анга, но и всего Приангарья. В следующем году сразу в 10 субъектах страны будут отмечать 220-летие Святителя Иннокентия. На Иркутской области особенная ответственность.

Наталья Бояринова, министр финансов Иркутской области: В таких условиях основной задачей областной политики остается обеспечение и сбалансированность областного бюджета.

Его на ближайшие три года власти назвали жестким, но реалистичным. Главный финансовый документ региона приняли с предельно допустимым дефицитом. Расход областной казны выше доходов на 9 миллиардов рублей.

Андрей Лабыгин, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области: На самом деле угодить-то мы не хотим, нет такой цели.

Региональные депутаты в этом году взяли за правило "парламентский контроль". Ездили в рабочие поездки, оценивали проблемные вопросы и принимали важные решения прямо на месте. Практику продолжат в новом году.

А пока очередной календарный год уходит в историю. 2016-й по восточному календарю - год Обезьяны. Может быть, именно поэтому когда он только начинался, мы все ждали от него всего, чего угодно. Что-то оправдалось, что-то нет. Самое главное - на пороге нового 2017 года в стране и области в политическом плане сохранилась стабильность.