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Автор:
Алексей Келэвро

Год уходящий оправдал свое название – високосный

Опубликовано: 30.12.2016 15:16

Изображение На протяжении всех 12 месяцев происходили чрезвычайные ситуации. В области то и дело вводили чрезвычайное положение: пожары, наводнения, крушение самолетов, страшные аварии на дороге, отравления суррогатом. Жертвами стали сотни людей. О печальных событиях 2016-го – в нашем материале.

Начало 2016-го уже не было спокойным: два заказных убийства, целая семья преступников, которые убивали пенсионеров, и громкие ограбления банков.

В марте широкий общественный резонанс вызвало таинственное исчезновение американского студена Коллина Мэдсена на Аршане. Позднее его нашли мертвым. Причина смерти - переохлаждение. Но не все с этой версией согласны. Сплошные загадки.

Десятки тысяч гектаров, начиная с ранней весны, в области были охвачены огнем. Ввели чрезвычайное положение. А 1 июля самолет Ил-76 вылетел на тушение пожаров и не вышел на связь. Наша съемочная группа все эти дни совместно с поисковыми отрядами, волонтерами и силами МЧС искала пропавший борт. Обнаружил разбившийся самолет в условиях почти плохой видимости командир Иркутской бригады авиалесоохраны. 10 членов экипажа погибли.

Череда страшных ДТП по всему региону в течение всего 2016-го. 347 погибших и более 4000 пострадавщих, 400 из них дети.

А под конец уходящего года устрашающее слово - "Боярышник". Ядовитый напиток унес практически за несколько дней жизни 77 человек. Погибшие употребляли средство для ванн. Правда, смертельный метанол нашли потом и в алкогольных напитках.

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