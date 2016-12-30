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Автор:
Екатерина Лыкова

Отряды волонтеров будут дежурить в Иркутске

Опубликовано: 30.12.2016 14:20

Изображение Чтобы избежать проблем, в каникулы продолжат дежурить волонтеры. Отряды будут проверять нестационарные торговые объекты в Иркутске. В центре внимания спиртосодержащие жидкости. Эти меры безопасности обсудили на заседании с мэром Дмитрием Бердниковым.

Каждые день и ночь волонтеры выходят в рейды. За время режима ЧС проверили более 200 киосков, в том числе ларьки, на которые жаловались жители. На горячую линию поступило около 400 звонков и сообщений. В нескольких случаях информация подтвердилась. Также добровольцы раздали более 4,5 тысяч листовок. Каждому волонтеру выдадут удостоверение, документ они будут предъявлять при проверке нестационарных и стационарных объектов торговли. Мэр Дмитрий Бердников поручил разработать четкую инструкцию на все случаи, в том числе по взаимодействию волонтеров с представителями правоохранительных органов. Также в мэрии заверили, что на время новогодних каникул все городские службы продолжат работу в режиме полной готовности.

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