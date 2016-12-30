Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" вновь проиграла "Енисею"

Опубликовано: 30.12.2016 13:59

Иркутская "Байкал-Энергия" проиграла и повторную встречу в Красноярске "Енисею". Все голы последнего матча в этом году были забиты в первом тайме.

Сначала 14-й минуте Чернов открыл счет, через минуту Шевцов удвоил преимущество "Енисея". А на 40-й минуте точку в матче поставил Юрий Викулин. Во втором тайме иркутяне не смогли распечатать ворота Романа Черных. 0:3 - "Байкал-Энергия" терпит уже седьмое поражение в сезоне. "Продолжение вчерашней игры. Проходил в такой товарищеской атмосфере. Хотя и "Енисей" был настроен на победу. Где-то мы пытались не уступить", - прокомментировал Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".