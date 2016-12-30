Автор: Альфия Еремеева

Горожан приглашают на новогодние торжества в сквер Кирова

Опубликовано: 30.12.2016 13:56

До Нового года остался один день. Встретить праздник иркутянам предлагают у главной городской елки. В сквере имени Кирова развлекательная программа начнется в 23.00.

Для гостей приготовили творческие номера и конкурсы. А в час ночи в центре Иркутска запустят салют. На время фейерверка движение вокруг сквера Кирова остановят. Оставить машину можно будет у областного правительства. Парковку у городской администрации, наоборот, закроют. Праздник на главной площади города завершится в 4.00.

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