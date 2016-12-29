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Автор:
Виктория Малая

В Иркутске открыли три новых ледовых городка

Опубликовано: 29.12.2016 18:00

Изображение Новогодний подарок жителям Иркутска. В городе открыли три новых ледовых городка. Самый большой на острове Конный. Ледовые дорожки расположены между новогодними скульптурами и заснеженными деревьями.

Гостей встречают сказочные персонажи - Снеговик, Лунтик и Чеширский кот. Вечером ледяные фигуры подсвечиваются, создавая по-настоящему сказочную атмосферу. Прямо на улице в специальных пунктах можно выпить горячий чай или кофе. На заливку такого масштабного объекта ушли сотни тонн воды. "Воды, если считать в литрах, это миллионы литров. Потому что площадка действительно очень большая, если смотреть по квадратуре, это площадка порядка четырехсот с лишним квадратных метров. Потому что абсолютно все дорожки, которые есть здесь, - это все каток, это все лед", - сказал Антон Титков, директор МАУ "Городская среда".

Каток для самых маленьких открыли на танцплощадке острова Юность. Небольшой по площади, но с видом на Ангару. Также первый раз иркутяне смогут покататься на коньках и на заливе Якоби. Сейчас здесь уже подготовили лед, а с января начнет работать пункт проката.

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