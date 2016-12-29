Автор: Екатерина Лыкова

Врачи, полицейские, пожарные и спасатели обеспечат безопасную новогоднюю ночь

Опубликовано: 29.12.2016 17:57

Чтобы новогодние праздники прошли безопасно, на службу выйдут врачи, полицейские, пожарные и спасатели. Экстренные бригады области уже подготовлены.

Новогодние праздники для врачей - обычные рабочие будни. 64 бригады скорой помощи будут дежурить в самую волшебную ночь в году, чтобы она была еще и безопасной. В круглосуточном режиме окажут и экстренную стационарную медицинскую помощь. 31 декабря амбулатории и поликлиники будут работать по графику субботы до 15.00. А со 2 по 6 января с 8.00 до 15.00 в дежурном режиме. В это же время будут принимать стоматологи, акушеры-гинекологи, психиатры, дермато-венерологи и фтизиатры. Кабинеты неотложной медицинской помощи будут открыты с 15.00 до 20.00. При экстренных ситуациях обращаться в Иркутский областной центр медицины катастроф. Тел.: 8(3952) 46-53-04; 46-53-72.

Пожарные части и аварийно-спасательные службы Иркутска и Иркутской области уже работают в режиме повышенной готовности. При пожаре необходимо набрать номер 101, он доступен для мобильных и стационарных телефонов. При экстренных случаях можно обратиться к спасателям (аварийно-спасательная служба Иркутской области - 8 (3952) 35-32-73), при происшествиях на Байкале звонить в Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО - 8 (3952) 56-40-10).

На страже безопасности и все службы МВД. Полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Экипажи ГИБДД, ППС будут дежурить рядом с праздничными мероприятиями. Обо всех происшествиях сообщайте по телефону 02.

Также работает единая дежурно-диспетчерская служба, ее телефон 112. Специалисты помогут связаться с нужным ведомством.

Во всех коммунальных службах города назначили дежурных, в том числе управляющие и ресурсоснабжающие организации. Региональная аналитическая оперативно-диспетчерская служба ЖКХ - 8(3952)77-88-17. По всем вопросам, связанным с газом, обращаться по телефону 04.