Автор: Анастасия Байдракова

Смотрите итоговый выпуск программы "Новости" завтра на СТС и "Домашнем"

Опубликовано: 29.12.2016 17:48

Итоги года во всех подробностях. Смотрите завтра выпуск программы "Новости". Мы вспомним самые знаковые события уходящего года, которыми отметилась область в политическом плане. Покажем кадры ЧП и аварий, которые всех потрясли. С ностальгией и улыбкой перелистаем календарь городских событий, посмеемся вместе с авторами самого интересного видео и еще раз испытаем чувство гордости за тех, кто помогает другим. Кроме того, в нашем эфире рекомендации от нумеролога на следующий год. Также мы не забудем вспомнить об успехах наших спортсменов и порекомендуем, чем заняться в праздничные выходные. Смотрите "Новости" и будьте в курсе.

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