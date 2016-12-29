Автор: Татьяна Алексеева

Ювелирные украшения, дарящие красоту и сказку, создает иркутская журналистка

Опубликовано: 29.12.2016 17:44

Талантливый человек талантлив во всем. Известная иркутская журналистка Ирина Кульгавая открыла новую грань: она умеет разговаривать с ювелирными камнями, может раскрыть их душу и подарить людям. Ирина рассказала, как ей удается узнать тайну камня и что может получиться из такого умения.

Ничто не предвещало: работа, дом, бытовые дела... И вдруг однажды Ирина Кульгавая увидела, какими загадочными могут быть природные минералы. У каждого свой цвет, свой характер. Из обычной любви к украшениям родилась магия мастерства. "Я просто раскладывала камни и смотрела, как и с чем это сочетается. Никто меня этому не учил", - говорит Ирина Кульгавая, ювелир.

Первая вещь, которую удалось сделать своими руками, - Тигруша. Ирина очень хотела ее сделать, долго искала человека, который на перламутровом диске нарисует тигрицу. Наконец, в Москве нашла мастера федоскинской школы. Она выписала изображение так, что видны каждый усик и волосинка. А Ирина придала Тигру достойное обрамление. О своих творческих поисках Ирина рассказывает так, что становится понятно, насколько выстрадано в буквальном смысле ее мастерство сегодня. "Это называется одним словом - торкнуло. Вот торкнуло и все. Мне они снятся, камни. И если приснилось что-то, то я подрываюсь. И сон не сон, я сажусь и начинаю что-то рыть, искать все, что нужно", - рассказывает Ирина Кульгавая.

Рассматривать сокровища Ирины Кульгавой можно бесконечно: мерцание и блеск, переливы цветов, причудливые формы самоцветов. В коллекции много камней, которые для Иркутска - редкость. Например, совершенно уникальный камень бразильский питерсит. Он чем-то похож на тигровый глаз, но только все переливы яркого голубого или синего цвета. Ларимар – его называют еще доминиканская бирюза. Родохрозит – напоминает растаявшее клубничное мороженное или пенку от клубничного варенья. Астрафилиты, Авантюрины - и в каждом камне целая Вселенная. Любительское увлечение выросло в мастерство. Разумеется, со своими проблемами, успехами и неудачами. "Не сказать, что у меня украшения прямо сразу получаются. Бывают такие - на вздохе или на выдохе. Иногда я работаю и год, и два, и три. Ну не идет и все. И тогда я понимаю, что это надо отложить, дать отдохнуть и камню, и себе", - делится Ирина Кульгавая.

Сегодня украшения от Ирины Кульгавой известны в Иркутске. Ведь вместе с каждым из них она дарит красоту и маленькую сказку.