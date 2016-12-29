Автор: Яна Романова

Все дети-льготники получат подарки

Опубликовано: 29.12.2016 17:34

Новогодние губернаторские подарки в этом году получат все дети льготных категорий. Это более 70 тысяч человек. За последние годы это произойдет впервые. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Подарки уже разосланы во все территории Иркутской области. Большинство из них дети получат до Нового года, в отдаленные районы -Усть-Кут, Киренск, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Балаганск- презенты доставят до 13 января. Глава региона открыл сегодня губернаторскую елку. На нее пригласили 800 участников. Это дети-сироты, дети из многодетных и малоимущих семей, из семей одиноких родителей из Нижнеудинского, Заларинского, Зиминского, Боханского, Осинского, Качугского и других районов. "Хочу, чтобы у каждого из вас в новом году было как можно больше хороших дней, все то, что случилось хорошее у вас в этом году, возьмите с собой в новый 2017 год. Он обязательно у нас с вами будет лучше", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Изображения новости