виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-18
Пт
утро
-13/-15
Пт
день
-11/-13
Пт
вечер
-17/-19

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.6669
Евро/Рубль:
  63.4879

По данным ЦБР (2016.12.29)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.12.2016 (57.2)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Все дети-льготники получат подарки

Опубликовано: 29.12.2016 17:34

Изображение Новогодние губернаторские подарки в этом году получат все дети льготных категорий. Это более 70 тысяч человек. За последние годы это произойдет впервые. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Подарки уже разосланы во все территории Иркутской области. Большинство из них дети получат до Нового года, в отдаленные районы -Усть-Кут, Киренск, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Балаганск- презенты доставят до 13 января. Глава региона открыл сегодня губернаторскую елку. На нее пригласили 800 участников. Это дети-сироты, дети из многодетных и малоимущих семей, из семей одиноких родителей из Нижнеудинского, Заларинского, Зиминского, Боханского, Осинского, Качугского и других районов. "Хочу, чтобы у каждого из вас в новом году было как можно больше хороших дней, все то, что случилось хорошее у вас в этом году, возьмите с собой в новый 2017 год. Он обязательно у нас с вами будет лучше", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7802848815918 Sec.