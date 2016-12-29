Автор: Екатерина Лыкова

Более двух тысяч детей в этом году обрели семью

Опубликовано: 29.12.2016 17:31

Сразу три детских дома опустели, учреждения перепрофилировали. Теперь в Шелеховском, Тулунском и Ангарском районах на их месте отделения по профилактике социального неблагополучия. Специалисты курируют семьи, которые взяли детей под опеку. Большинство детей остались в Иркутской области.

Как правило, у новоиспеченных родителей родные сыновья и дочери уже выросли, а широты души хватило, чтобы воспитать еще одного ребенка. Специалисты говорят: самое главное, чтобы у детей и приемных родителей загорелись глаза. "Одна из историй: они посмотрели, прошлись и увидели ребенка спящего, он лежал на бочку, не видели они его лицо и сказали: вот это наш. Они с ним пообщались и сразу же к нему прикипели. Взаимопонимание, сопоставление друг с другом должно быть, ребенок должен принять эту семью, семья ребенка, они должны понять, что они созданы друг для друга", - говорит Алексей Гордилежа, начальник управления опеки Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Очень важно, чтобы взрослые ответственно подходили к такому важному шагу. Ведь только в этом году больше 150 детей вернули обратно в социальные учреждения. Ну а тех, кто готов дарить заботу и ласку, в детских домах ждут более 2,5 тысяч человек. В основном, это дети старше семи лет, с братьями и сестрами, которых нельзя разлучать, а также дети с проблемами здоровья.