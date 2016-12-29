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Автор:
Алексей Келэвро

При покупке алкогольных напитков следует обращать внимание на торговую точку и цену

Опубликовано: 29.12.2016 17:25

Изображение "Боюсь отравиться алкоголем" - все чаще эта фраза звучит из уст жителей нашего региона. Но покупать на новогодние праздники спиртное люди все же будут. Мы решили выяснить у экспертов, как уберечь себя от отравления контрафактным спиртным.

Страшно, но все же праздник, говорят иркутяне, покупая алкогольные напитки для новогоднего стола. А специалисты дают рекомендации, чтобы ядовитый контрафакт не попал на праздничные столы. Существует отработанный алгоритм действий. Первое - это место, где вы решили сделать покупку. Торговая точка должна быть лицензирована. Такую информацию можно получить на специальном стенде. Второе - это цена. Продавец не имеет права продавать сорокаградусные напитки по стоимости ниже 190 рублей за пол-литра. "Еще хочу обратить внимание на бутылку, если это продукт в сегменте элитный, то и внешний вид должен быть соответственный. Что касается акцизной марки, она должна быть ровно наклеена, на ней обязательно должен быть штрих-код и голограмма. А для особо продвинутых я советую установить на телефон программу "антиконрафакталко". Она позволит проверить легальность еще до приобретения", - сказал Валерий Алёшин, эксперт по алкогольной продукции.

Также на самой кассе нелегальный продукт вам продать не смогут. Не позволит единая информационная система ЕГАИС. Эта система обязательна к использованию. Мимо нее конрафакт не пройдет. При оплате вы получаете чек с QR-кодом. Стало быть, ответственность на себя за отпущенный товар берет не только производитель и дистрибьютор, но и торговая точка.

Покупатели теперь задают много вопросов продавцам. "Спрашивают лицензии, спрашивают, как чеки смотреть, вопросов много. Объясняем все абсолютно, потому что это касается здоровья людей и престижа фирмы", - рассказала Оксана Игнатенко, старшая заведующая сети виномаркетов "Виноград".

Сейчас полицейские ежедневно проводят рейды по выявлению контрафактной продукции. Проверили около тысячи магазинов. Задержано более 20 предпринимателей и несколько должностных лиц. "Полиция призывает всех граждан, обладающих информацией о торговых точках, в которых в ночное время продают алкоголь, а также продают его из-под прилавка, обращаться в ближайшее отделение МВД или по телефону 02 и 112 с мобильного", - говорит Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

И еще: обязательно сообщайте о незаконной продаже алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

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