Автор: Внеш. корр.

Баскетбольный клуб "Иркут" провел мастер-класс для школьников

Опубликовано: 28.12.2016 18:57

Титулованные спортсмены показали юным баскетболистам новые упражнения и даже провели совместную игру. Какие секреты раскрыли профессионалы, расскажем далее.

Сегодня у "Иркута" необычная тренировка. Профессиональные спортсмены приехали в школу №4, чтобы поделиться опытом с будущими чемпионами. Ребята из школьной баскетбольной секции уже успешно выступают на соревнованиях, но поиграть с мастерами им довелось впервые. Игрок титулованной команды Вячеслав Перов когда-то и сам был учеником этой школы. По его мнению, добиваться успехов легко, нужно просто идти к своей цели. "Самое главное, наверное, целеустремленность. Чтобы ты шел к своей цели. Не останавливался. И нет предела совершенству. Становиться лучше, лучше и лучше. И тогда ты чего-то добьешься", - считает Вячеслав Перов, игрок БК "Иркут".

Такие мастер-классы баскетболисты проводят регулярно. Детям показывают новые упражнения с мячом, устраивают эстафеты и раскрывают некоторые секреты профессионального мастерства. В конце тренировки юные спортсмены сыграли в баскетбол вместе со взрослыми. А в качестве награды получили сладкий подарок. У всех остались только положительные впечатления. Ведь баскетбол не просто игра, а стиль жизни. А еще: хорошая эмоциональная подзарядка. "Наверное, чувство адреналина. Чувство того, что когда ты выходишь на площадку, то забываешь абсолютно обо всем, обо всех проблемах. Потому что когда во время игры ты находишься на площадке, ты думаешь только о том, что у тебя есть мяч и ты должен забить. Не дать сопернику победить тебя. И вот это все, наверное, захватывает. И этот драйв, этот адреналин все-таки побеждает", - говорит Маша Зелинская, игрок баскетбольной секции МОУ СОШ №4.