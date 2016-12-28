виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

Чт
утро
-13/-15
Чт
день
-4/-6
Чт
вечер
-10/-12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.8587
Евро/Рубль:
  63.5730

По данным ЦБР (2016.12.28)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.12.2016 (61.77)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Лариса Марковская

Санному спорту Братска 45 лет

Опубликовано: 28.12.2016 18:22

Изображение Трасса, которая воспитала олимпийских спортсменов. Санному спорту Братска 45 лет. В честь юбилея прошли праздничные соревнования. О тех, кто любит кататься и не боится саночки возить, наш следующий материал.

Для кого-то это первые старты. Большинству из этих спортсменов 10-12 лет. Многие пришли заниматься только в этом году. Но то, что великое спортивное будущее может быть у каждого, сомневаться не приходится. За 45 лет санная трасса Братска уже зарекомендовала себя как кузница чемпионов, людей сильных и духовно, и физически. "Закаливает, конечно, хорошо. Физические упражнения. То есть не только по санной трассе проехать. Но и в зале со штангой работа, работа на стадионе, бег. То есть физически все равно становишься сильнее", - делится Александр Бредихин, член юниорской сборной по санному спорту.

Санная трасса пережила 6 реконструкций и 3 пожара. Но выстояла. Под руководством 12 тренеров-преподавателей сейчас здесь занимаются больше 400 спортсменов в отделении санного спорта и натурбана. А среди воспитанников люди с мировыми именами: Александра Родионова, Семён Павличенко, Валерий Дудин, Альберт Демченко и, конечно, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. Президент федерации бобслея и скелетона России лично приехал поздравить саночников с юбилеем. "Когда есть возможность и время, я всегда посещаю город Братск. Школу, откуда мне дали путь в жизнь спорта. Сегодня на открытии я увидел, какое количество ребят занимается и радостные лица. Независимо от того, что холодно, ветер, они все довольны, готовы идти в бой и показывать, на что они готовы. И вся помощь, которая от нас зависит, мы готовы помогать своей любимой школе", - сказал Александр Зубков, олимпийский чемпион.

Сейчас тренеры санной трассы воспитывают достойную смену нынешним чемпионам. 22 наших спортсмена - члены основной и молодежной сборных России. За зимний спортивный сезон 2015-2016 гг. они завоевали 58 призовых мест. А тем, кто только пришел заниматься, есть на кого равняться. "Особенно, когда школа стала носить имя Зубкова. Это вообще. Повалил народ. Мальчишки, девчонки приходят, родители звонят: записывайте наших детей, хотим заниматься. В общем, я так думаю, мы традиции несем, мы их продолжаем, весь коллектив, все работники и трассы, и школы, все работают на то, чтобы вырастить еще одного чемпиона", - говорит Жанна Лукашева, директор СДЮШОР Александра Зубкова.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5683488845825 Sec.