Автор: Лариса Марковская

Санному спорту Братска 45 лет

Опубликовано: 28.12.2016 18:22

Трасса, которая воспитала олимпийских спортсменов. Санному спорту Братска 45 лет. В честь юбилея прошли праздничные соревнования. О тех, кто любит кататься и не боится саночки возить, наш следующий материал.

Для кого-то это первые старты. Большинству из этих спортсменов 10-12 лет. Многие пришли заниматься только в этом году. Но то, что великое спортивное будущее может быть у каждого, сомневаться не приходится. За 45 лет санная трасса Братска уже зарекомендовала себя как кузница чемпионов, людей сильных и духовно, и физически. "Закаливает, конечно, хорошо. Физические упражнения. То есть не только по санной трассе проехать. Но и в зале со штангой работа, работа на стадионе, бег. То есть физически все равно становишься сильнее", - делится Александр Бредихин, член юниорской сборной по санному спорту.

Санная трасса пережила 6 реконструкций и 3 пожара. Но выстояла. Под руководством 12 тренеров-преподавателей сейчас здесь занимаются больше 400 спортсменов в отделении санного спорта и натурбана. А среди воспитанников люди с мировыми именами: Александра Родионова, Семён Павличенко, Валерий Дудин, Альберт Демченко и, конечно, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. Президент федерации бобслея и скелетона России лично приехал поздравить саночников с юбилеем. "Когда есть возможность и время, я всегда посещаю город Братск. Школу, откуда мне дали путь в жизнь спорта. Сегодня на открытии я увидел, какое количество ребят занимается и радостные лица. Независимо от того, что холодно, ветер, они все довольны, готовы идти в бой и показывать, на что они готовы. И вся помощь, которая от нас зависит, мы готовы помогать своей любимой школе", - сказал Александр Зубков, олимпийский чемпион.

Сейчас тренеры санной трассы воспитывают достойную смену нынешним чемпионам. 22 наших спортсмена - члены основной и молодежной сборных России. За зимний спортивный сезон 2015-2016 гг. они завоевали 58 призовых мест. А тем, кто только пришел заниматься, есть на кого равняться. "Особенно, когда школа стала носить имя Зубкова. Это вообще. Повалил народ. Мальчишки, девчонки приходят, родители звонят: записывайте наших детей, хотим заниматься. В общем, я так думаю, мы традиции несем, мы их продолжаем, весь коллектив, все работники и трассы, и школы, все работают на то, чтобы вырастить еще одного чемпиона", - говорит Жанна Лукашева, директор СДЮШОР Александра Зубкова.