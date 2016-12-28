Автор: Яна Романова

Парламент региона со следующего года станет электронным

Опубликовано: 28.12.2016 18:15

Деятельность Законодательного собрания Иркутской области будет более открытой. Уже 1 января в полном режиме запустят новый ресурс - "Электронный парламент".

В реальном времени депутаты, впрочем, как и все жители региона, смогут отследить работу над любым законопроектом, включая поправки, предложения, инициативы. Систему, как отметили разработчики, будут совершенствовать и вносить в нее изменения. Приангарье - первый регион в Сибирском округе, где запустят такой ресурс. "Это еще не достижение, это только намерение, чтобы достигнуть открытого, всеобъемлющего общения с нашими избирателями, со СМИ, где это понадобится. Это позволит повысить эффективность работы Законодательного собрания многократно", - подчеркнул Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Уже сегодня депутаты уверены, что "Электронный парламент" станет визитной карточкой Законодательного собрания Иркутской области.

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