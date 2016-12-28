Автор: Ирина Белогривая

Новогодняя ночь все же будет морозной

Опубликовано: 28.12.2016 18:13

По прогнозам синоптиков, в областном центре в ночь на 1 января ожидается около -20 градусов. Днем до 12 мороза. А вот начиная со второго числа, в регионе потеплеет. Дневные температуры будут колебаться от -4 до -9 градусов.

На юге и в центре области осадков почти не будет. Снег выпадет в западных и северных районах. В целом январь пройдет в рамках климатической нормы. Среднемесячная температура составит около -20 градусов. Не обойдется и без традиционных январских морозов. "Январь - для нашей территории самый холодный месяц. Поэтому при вторжении арктических воздушных масс в ночные часы температура воздуха будет понижаться до отметки -30 градусов и даже -35. А в северных и верхнеленских районах даже до -45", - сказала Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра.

Что касается декабря, то в последние дни уходящего года особых изменений не предвидится. По словам метеорологов, первый зимний месяц был на 5-6 градусов теплее нормы. Сказывалось влияние воздушных масс, которые зашли в регион с европейской территории страны.

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