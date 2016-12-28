Автор: Екатерина Лыкова

С собачьей преданностью ждут новых хозяев

Опубликовано: 28.12.2016 18:10

500 собак в приюте деревни Карлук Иркутского района вынуждены встречать Новый год во временном убежище. Там нужна помощь волонтеров. Требуются рабочие руки и, самое главное, продукты. Ну а лучший подарок для питомцев, конечно, новый дом.

Пес Куся встречает уже второй Новый год в приюте. Хозяин собаки умер, и свою ласку пес готов подарить каждому. Таких историй здесь десятки. Взять всех бездомных собак к себе волонтеры не могут уже физически. Поэтому очень ждут новых ответственных хозяев. "Весь народ, который помогает приюту, уже имеет даже не по одному десятку собак, вот у нас 28 животных, у нас частный дом. Основная масса приютских собак - это бывшие домашние собаки, и нужно понимать, когда вы берете собаку, это то же самое, как берете ребенка из детского дома. Он не сразу привыкнет к вам, вы должны потерпеть. Самое главное - это терпение, и потом собака ответит, конечно, своей любовью", - рассказывает Дарья Бутакова, волонтер.

Пристроить всех 500 собак, конечно, главная мечта. А вот забота ежедневная - накормить животных. В морозы от этого в буквальном смысле зависит собачья жизнь. В ход идут крупы, макароны, мясные продукты и рыба. Рассчитывать приходится на неравнодушных. Только сегодня в приют в Карлуке привезли почти тонну продуктов. Казалось бы, цифра существенная, но этого хватит всего на несколько дней. А потом вновь ждать помощи. "На котел надо килограммов 80 минимум мясного, а лучше 100 мясного только и 3 ведра крупы на котел, а надо 4 котла на день", - сказала Наталья Бутакова, волонтер.

Варят еду на кострах по несколько часов. Дров достаточно, а вот рабочих рук, чтобы их разрубить, не хватает. Мужская сила здесь просто необходима. А пока девушки-волонтеры приобретают новые навыки. Им помогают подростки, что живут по соседству. Тяжелый физический труд и в вольерах. Чтобы собаки не примерзали, их временное убежище нужно ежедневно чистить.

Волонтеры говорят: будут рады всех видеть в каникулы. Собакам, как и людям, хочется простого человеческого внимания: прогулок, игр и ласки. Таких социализированных животных пристроить будет гораздо проще. А, может, кто-то среди десятков тоскливых глаз найдет и себе хвостатого друга. И Новый год станет началом новой страницы жизни.