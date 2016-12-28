Автор: Виктория Малая

Рейды по пиротехнической продукции проводят сотрудники МЧС и МВД

Опубликовано: 28.12.2016 18:04

Без них не обходится ни один Новый год. За петардами, хлопушками и фейерверками перед праздником выстраиваются большие очереди. Но шумная пиротехника может принести не только радость, но и серьезные проблемы. Особенно если товар купили в сомнительном месте.

Рыбные ряды, кафе, почта и павильон с пиротехникой - все это в одном здании. Про отдел с сомнительными фейерверками сотрудники МЧС и МВД узнали из жалобы местных жителей. Люди говорят: это странное соседство не может не вызывать опасений. "Я считаю, что это должно все проверяться. Здесь много студентов ходит. Они все это наберут, и неизвестно, чем это может кончиться. Я считаю, что это вообще безобразие. Я считаю, что не должно здесь это быть", - сказала Галина Иогансон, иркутянка.

Сотрудники МЧС подтверждают: в здании социального обслуживания населения пиротехнике не место. "Нами организован совместный рейд с сотрудниками полиции, в рамках которого установлено, что имеются нарушения требований пожарной безопасности. А именно: в здании функционального назначения обслуживания населения ведется торговля пиротехнической продукцией", - сообщил Сергей Игнатьев, начальник отделения надзорной деятельности МЧС России по г.Иркутску.

Кроме всего прочего, торговый павильон находится прямо на пути эвакуации, продукция в свободном доступе, на расстоянии вытянутой руки, даже упаковка на некоторых изделиях повреждена. Продавец периодически отлучается, сегодня его обед в соседнем кафе не смогли нарушить даже сотрудники полиции. А предприниматель, который появился позже, как оказалось, виноватым себя не считает. "Рассмотрение дела будет в течение 15 суток. И вместе с юристом будем уже определяться, что было законно, а что незаконно", - сказал предприниматель.

Рейды по пиротехнической продукции перед Новым годом проходят регулярно. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: фейерверки нужно покупать только в специальных магазинах. В обязательном порядке должны быть товарно-сопроводительные документы. Но, несмотря на всем известные правила, люди, которые предпочитают встречать Новый год громко, травмируются каждый год. Специалисты советуют быть максимально осторожными, чтобы не омрачить праздник себе и другим.