Автор: Анастасия Байдракова

В регионе продолжает действовать горячая линия по алкоголю

Опубликовано: 28.12.2016 17:59

На горячую линию можно сообщить о продаже суррогатного алкоголя и непищевой спиртосодержащей продукции, в том числе жидкости "Боярышник".

Ежедневно с 9.00 до 23.00 звонки принимают специалисты службы потребительского рынка и лицензирования (8(3952)34-25-48, 8-950-072-30-50). Напомним, в Иркутской области действует запрет на розничную продажу непищевых жидкостей с содержанием этилового спирта свыше 25%, кроме парфюмерии и автомобильных стеклоомывателей.