Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" сыграет с "Енисеем"

Опубликовано: 28.12.2016 14:24

Иркутская "Байкал-Энергия" сегодня начинает последнюю серию игр в этом году. В Красноярске подопечные Евгения Ерахтина играют с действующим чемпионом суперлиги "Енисеем".

В минувшем туре хозяева встречались с хабаровским "СКА-нефтяником". Одну встречу "Енисей" поиграл - 5:1, а вторую выиграл - 8:4. При этом у "Байкал-Энергии" была непростая серия с новосибирским "Сибсельмашем" - 4:3 и 3:3. Начало игры "Енисей" - "Байкал-Энергия" в 20.00 по иркутскому времени.

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