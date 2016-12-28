"Байкал-Энергия" сыграет с "Енисеем"

По данным ЦБР (2016.12.28)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (60.36)
Иркутская "Байкал-Энергия" сегодня начинает последнюю серию игр в этом году. В Красноярске подопечные Евгения Ерахтина играют с действующим чемпионом суперлиги "Енисеем".
В минувшем туре хозяева встречались с хабаровским "СКА-нефтяником". Одну встречу "Енисей" поиграл - 5:1, а вторую выиграл - 8:4. При этом у "Байкал-Энергии" была непростая серия с новосибирским "Сибсельмашем" - 4:3 и 3:3. Начало игры "Енисей" - "Байкал-Энергия" в 20.00 по иркутскому времени.