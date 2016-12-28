Автор: Марина Беклемишева

Денис Мацуев награжден Орденом почета

Опубликовано: 28.12.2016 14:22

За заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Народного артиста России Дениса Мацуева наградили Орденом почета. Указ подписал президент Владимир Путин.

Также ордена получили Максим Никулин - директор Московского цирка на Цветном бульваре, Нина Ургант и Виктор Смирнов - артисты государственного театра драмы имени Пушкина, а также кинорежиссер Алла Сурикова. Орденом "За заслуги перед Отечеством" 4 степени награжден художественный руководитель Театра наций, народный артист Евгений Миронов.