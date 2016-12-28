Эскиз "Умной школы" подготовят уже в феврале

По данным ЦБР (2016.12.28)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (60.36)
После генеральный проектировщик начнет разрабатывать проектную документацию. Планы строительства обсудили на совещании в областном правительстве.
В третьем квартале 2017 года документы передадут на рассмотрение Госэкспертизы. Это необходимо для получения разрешения на строительство. В сентябре определятся с подрядчиком. Ведь первые работы на участке запланированы на конец следующего года. Образовательный комплекс вместе с поселком для приемных семей появится на берегу Чертугеевского залива.