Автор: Альфия Еремеева

Эскиз "Умной школы" подготовят уже в феврале

Опубликовано: 28.12.2016 14:20

После генеральный проектировщик начнет разрабатывать проектную документацию. Планы строительства обсудили на совещании в областном правительстве.

В третьем квартале 2017 года документы передадут на рассмотрение Госэкспертизы. Это необходимо для получения разрешения на строительство. В сентябре определятся с подрядчиком. Ведь первые работы на участке запланированы на конец следующего года. Образовательный комплекс вместе с поселком для приемных семей появится на берегу Чертугеевского залива.

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